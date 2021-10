München - Knapp zwei Monate ist es nun her, dass Cristiano Ronaldo zurück zu Manchester United wechselte. Bei seinem Comeback gegen Newcastle traf der Portugiese gleich doppelt.

Doch der Alltag hat die "Red Devils" längst eingeholt. Und auch CR7.

Cristiano Ronaldo: "Werde die Leute zum Schweigen bringen!"

Nach schwachen Auftritten in der Liga wird nicht nur Trainer Ole Gunnar Solskjaer kritisiert. Auch die Kritik an Cristiano Ronaldo nimmt zu.

Der Vorwurf: Der Superstar würde die Defensivarbeit vernachlässigen. Im Interview bei Sky UK reagierte er nun auf diese Vorwürfe: "Ich weiß, dass die Mannschaft meine Hilfe bei der Defensivarbeit braucht. Meine Rolle im Verein ist es aber zu gewinnen, dem Team helfen zu gewinnen und Tore zu schießen - (die Defensivarbeit) ist Teil meines Jobs."

Und weil es halt Ronaldo ist, schickte er noch eine deutliche Nachricht an seine Kritiker: "Ich mache so weiter, weil ich weiterhin Leute zum Schweigen bringen und etwas gewinnen werde."

Kritik gehört zum Geschäft

Gleichzeitig räumte er aber auch ein, dass die Kritik nunmal zum Geschäft gehöre.

Am Sonntagnachmittag trifft "CR7" mit Manchester United auf den FC Liverpool. Der Superstar glaubt an einen Sieg: "Wir müssen daran glauben, dass wir gewinnen können. Wir müssen defensiv gut stehen und dann mal schauen, was passiert."

Sollte ManUnited jedoch verlieren, wird die Kritik an Ronaldo sicherlich nicht leiser. Eine gute Möglichkeit also, um genau das zu tun, was er versprochen hat.

