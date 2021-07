München/Manchester - Die EM läuft noch in vollen Zügen und parallel vermeldet Manchester United den ersten richtigen Transfer-Kracher des Sommers. Mit einem Jahr Verzögerung ist der Wechsel von Shootingstar Jadon Sancho nun endlich unter Dach und Fach.

Laut Mitteilung des BVB überweisen die Briten 85 Millionen Euro nach Dortmund. Über etwaige Bonuszahlen berichtete der "Kicker", dass derlei im Deal fixiert wurden und diese teils an sehr niedrige Bedingungen geknüpft seien. Eine Bestätigung dieser Klauseln seitens der Vereine steht aber noch aus.

Mit dem Wechsel des Wunschspielers für die offensive Außenbahn - nach gefühlt endlosem Transfer-Hickhack - soll aber noch lange nicht Schluss sein. Aktuelle Medienberichte verdeutlichen, dass die "Red Devils" zum Großangriff auf dem Transfermarkt blasen.

Nächster Mega-Deal? Einigung mit Varane in Aussicht

Wie der französische Sender "TF1" berichtete, hat der Klub direkt nach dem Aus der französischen Nationalmannschaft Kontakt zu Innenverteidiger Raphael Varane von Real Madrid aufgenommen. Das unterbreitete Angebot aus Manchester solle demnach nicht weit von den Forderungen des Franzosen entfernt sein.

Eine Entscheidung über die Zukunft des Defensivspielers sei zwar noch nicht abschließend getroffen. Sollte eine Vertragsverlängerung bei den "Königlichen" allerdings ausbleiben, sind die Madrilenen dem Bericht zufolge bereit für einen Verkauf, da der Vertrag des Spielers 2022 ausläuft. Demnach würde sich Real mit einer Ablösesumme in Höhe von 50 Millionen Euro zufriedengeben.

Sollte der Transfer zustande kommen, würde der 28-Jährige fortan ein kongeniales Innenverteidiger-Duo mit Abwehrchef Harry Maguire bilden.

Auch wenn der Varane-Transfer gelingt würde die Shopping-Tour des Teams von Trainer Ole Gunnar Solskjær hier wohl nicht enden. Neben Offensive und Defensive sucht das Team offenbar auch im Mittelfeldzentrum noch nach Verstärkungen.

ManUnited: Auch Goretzka auf der Liste

Das wird man in München gar nicht gerne hören: Auch wenn beim Rekordmeister alles versucht wird, um Mittelfeldspieler Leon Goretzka, dessen Vertrag ebenfalls 2022 ausläuft, weiter an den FC Bayern zu binden, schielt die Konkurrenz zumindest mit einem Auge auf einen Transfer des 26-Jährigen. Bei "Spox" und "Goal" ließ der Spieler vor einigen Wochen verlauten, dass er sich sehr wohl in München fühle und die Tendenz klar in Richtung Verlängerung in München gehe.

Aber jüngste Beispiele wie David Alaba zeigen, dass es am Ende des Tages häufig doch um die ein oder andere Million an Jahresgehalt mehr geht. Und genau hier bringt sich Manchester in Stellung, das nicht allein durch den milliardenschweren TV-Deal der Premier League deutlich mehr Gehalt bieten kann als die Konkurrenz. Sancho lässt grüßen.

Laut "Sport1" habe United sogar schon eine konkrete Transfer-Anfrage an Goretzkas Management übermittelt. Demnach wolle man sich für einen kolportierten Abgang von Superstar Paul Pogba im Sommer rüsten.

Pogba-Abgang droht: Camavinga und Neves im Gespräch

Sollte der deutsche Nationalspieler nicht verfügbar sein, hat man mit dem 18-Jährigen Juwel Eduardo Camavinga von Stade Rennes (Vertrag bis 2022) und Ruben Neves von Konkurrent Wolverhampton Wanderers zwei weitere Spieler fürs Zentrum auf der Einkaufsliste.

Wie der englische "Express" berichtet, ist das Vorpreschen im Werben um den französischen Shootingstar in den vergangenen Tagen aber als gezielten Finte zu werten. Manager Ed Woodward favorisiere offenbar klar Neves. Ausgang auch hier weiter offen.

Glazer-Familie gibt Go für großen Transfer-Sommer

Im Rahmen der heiß diskutierten möglichen Neuzugänge wird zumindest eines immer deutlicher: Manchester United hat trotz Corona-Nachwirkungen offenbar keine Geldprobleme und muss auf dem Transfermarkt nicht sparen.

Die Glazer-Familie, Besitzer des Klubs, hat nach mittlerweile acht Jahren ohne Titel in der heimischen Liga endgültig genug und offensichtlich die Geldschatulle so richtig geöffnet.

Fragt sich nur, ob sich United mit den angesprochenen Transferzielen wirklich direkt ins Titelrennen zurückkatapultieren kann.

Manchester United: Gelingt das Aufschließen zu ManCity und Co.?

Sancho. Vielleicht Varane. Plus mögliche weitere Hochkaräter. Das ließt sich auf den ersten Blick sehr gut und würde die ohnehin hochveranlagte Mannschaft um Bruno Fernandes, Marcus Rashford und Mason Greenwood zweifellos ein großes Stück weiter nach vorne bringen.

Ob man die "Red Devils" dann aber wirklich direkt zu den Titelfavoriten in der Premier League und auch um Europas Krone zählen darf? Damit sollte man vielleicht noch etwas warten, wer wirklich noch alles den Weg ins Old Trafford findet und wie sich das Team dann in der Frühphase der kommenden Saison findet.

Großes Potenzial ist auf alle Fälle vorhanden und auch Platz zwei in der abgelaufenen Saison war eine Ansage. Am Ende standen aber auch deutliche zwölf Punkte Rückstand auf den Stadtrivalen, über den mit wahrscheinlich auch in der kommenden Spielzeit kein Weg vorbei führt.

Titelrennen in England spannend wie nie?

Auch sollte man die ungewöhnlich enttäuschende Saison von Rivale Liverpool nicht vergessen, in der sich die Mannen von Jürgen Klopp nach äußerst erfolgreichen Jahren ungewohnt früh aus dem Titelrennen verabschiedeten. Von Verletzungen und Formkrisen der Starspieler arg gebeutelt, qualifizierte man sich nur mit Ach und Krach für die Champions League. In der kommenden Saison dürfte aber wieder mit den "Reds" zu rechnen sein.

Und auch die weitere Entwicklung beim amtierenden Champions-League-Sieger FC Chelsea muss man zwangsläufig im Auge behalten. Im ersten vollen Jahr unter Trainer Thomas Tuchel darf nochmals mit einem größeren Sprung gerechnet werden.

Für eine Prognose, wie ManUnited mit Sancho und Co. abschneiden wird, ist es schlichtweg noch zu früh und es wäre falsch, mit Blick auf die ruhmreiche Vergangenheit verfrüht in Euphorie zu verfallen. Auch wenn die zuletzt leidgeplagten United-Fans das so gar nicht hören werden wollen.

Daniel Kugler

