München/Manchester - Hammer in der Premier League!

Superstar Cristiano Ronaldo ist von Manchester United suspendiert worden.

"Cristiano Ronaldo wird nicht im Kader von Manchester United für das Premier-League-Spiel gegen Chelsea am kommenden Samstag stehen. Der Rest der Mannschaft konzentriert sich voll auf die Vorbereitung auf dieses Spiel", schrieb der Klub auf seiner Homepage.

Manchester United: Ronaldo verschwand gegen Tottenham vorzeitig in Kabine

Ronaldo war gegen Tottenham Hotspur zwei Minuten vor Abpfiff in der Kabine verschwunden.

Wie auf Fernsehbildern zu sehen ist, stapfte der ehemalige Weltfußballer beim Stand von 2:0 für sein Team in der 88. Minute frustriert in die Katakomben. United hätte zu diesem Zeitpunkt noch zweimal wechseln können. Der Portugiese hatte sich in der zweiten Halbzeit lange Zeit für eine Einwechslung aufgewärmt.

Die Konsequenzen für das Verhalten von CR7 folgten nun auf dem Fuße.

"Ich werde mich am Donnerstag damit befassen", hatte Teammanager Erik ten Hag nach der Partie angekündigt.

Der 37-jährige Ronaldo kommt unter dem niederländischen Coach in dieser Spielzeit nicht über eine Reservistenrolle hinaus, stand in der Liga lediglich an drei von zwölf Spieltagen in der Startelf.

Cristiano Ronaldo reagiert auf Suspendierung bei Manchester United

Wenige Stunden nach der Suspendierung meldete sich Ronaldo via Instagram zu Wort:

"Wie ich es in meiner gesamten Laufbahn immer getan habe, versuche ich, meinen Mitspielern, meinen Gegnern und meinen Trainern gegenüber mit Respekt zu begegnen. Das hat sich nicht geändert. Ich habe mich nicht verändert. Ich bin derselbe Mensch und derselbe Profi wie in den letzten 20 Jahren, in denen ich Spitzenfußball gespielt habe, und Respekt hat in meinem Entscheidungsprozess immer eine tragende Rolle gespielt", erklärte der Superstar.

Weiterhin stellte Ronaldo seine Vorbildfunktion in den Fokus und und zeigte sich reumütig: "Ich habe sehr jung angefangen, die Beispiele der älteren und erfahreneren Spieler waren für mich immer sehr wichtig. Deshalb habe ich später immer versucht, den jungen Spielern, die in allen Mannschaften, die ich vertreten habe, herangewachsen sind, selbst ein Vorbild zu sein. Leider ist das nicht immer möglich und manchmal werden wir in der Hitze des Gefechts überrumpelt."

Die Motivation des Portugiesen, sich trotz schwieriger Rolle in Manchester einzubringen, ist ungebrochen: "Im Moment habe ich einfach das Gefühl, dass ich in Carrington (Standort des Trainingsgeländes, Anm. d. Red.) weiter hart arbeiten, meine Mannschaftskameraden unterstützen und in jedem Spiel auf alles gefasst sein muss. Dem Druck nachzugeben, ist keine Option. Das war es nie. Das ist Manchester United und wir müssen zusammenhalten. Bald werden wir wieder vereint sein."

Cristiano Ronaldo soll Einwechslung verweigert haben

Wie die "Daily Mail" berichtet, wollte Trainer ten Hag Altmeister Ronaldo kurz vor Spielende gegen Tottenham tatsächlich noch einwechseln. "CR7" habe sich demnach aber dagegen geweigert.

Weiter heißt es in dem Bericht, dass ManUnited sich am Donnerstagabend nicht dazu äußern wollte, ob Ronaldo mit der Höchststrafe von zwei Wochengehältern belegt wurde, was ihn eine Million Pfund (ca. 1,15 Mio. Euro) an Strafe kosten würde.

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Notifications für Live-Events. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.