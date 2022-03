Rom (SID) - Italiens Fußball-Nationaltrainer Roberto Mancini will sich nicht bloß für die WM in Katar qualifizieren, sondern auch den Titel holen. "Unser Ziel ist es, die Weltmeisterschaft zu gewinnen", sagte der Europameister-Coach im Hauptquartier der Azzurri in Coverciano bei Florenz am Montag.

Doch zunächst muss Italien die Play-offs überstehen. Im Halbfinale treffen die Azzurri am Donnerstag (20.45 Uhr/DAZN) in Palermo auf Nordmazedonien. Gegner im Finale wäre entweder Portugal oder die Türkei. "Für dieses Ziel müssen wir diese beiden Spiele gewinnen", sagte Mancini.

Er habe keinen Plan B für den Fall, dass Italien sich zum zweiten Mal in Folge nicht für die WM qualifizieren sollte, er denke nur an Plan A. "Wahrscheinlich sollten wir gar nicht in dieser Situation sein, aber im Fußball gibt es immer wieder Überraschungen, und ich nehme nichts als selbstverständlich hin", sagte der 57-Jährige.

"Ich bin zuversichtlich, denn ich habe gute Spieler und gute Fachleute, die es geschafft haben, aus dem Nichts den Sieg bei der Europameisterschaft zu erringen, indem sie eine außergewöhnliche Mannschaft gebildet haben, die diesen Erfolg auch verdient hat. Daraus muss sich unser Selbstvertrauen nähren", meinte Mancini.

Auf die Frage, warum er den eingebürgerten Brasilianer Joao Pedro anstelle des Stürmers Mario Balotelli in den Kader berufen habe, antwortete Mancini, dass er den Cagliari-Spieler flexibler einsetzen könne. Er bedauere jedoch die Nichtberücksichtigung Balotellis.