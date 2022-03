München - Manor Solomon kann den Unterschied ausmachen.

Der Linksaußen ist der Top-Star der israelischen Nationalmannschaft, die am Samstag auf die DFB-Auswahl trifft. Vergangene Saison gelangen ihm neun Liga-Treffer für Shakhtar Donetsk. In der Champions League traf er bereits gegen Real Madrid und Manchester City.

Sein Werdegang: wie im schönsten Traum. Bis in der Ukraine der Krieg ausbrach und auch sein Leben auf den Kopf stellte.

Bis Mitte Februar befand sich Solomon mit dem ukrainischen Tabellenführer noch im Trainingslager in der Türkei. Obwohl zu diesem Zeitpunkt bereits absehbar war, dass in der Ukraine ein Krieg zumindest drohen könnte, kehrte der Verein mit der gesamten Mannschaft in die Hauptstadt Kiew zurück.

Der 13-malige ukrainische Meister ist schon länger mit dem Krieg konfrontiert. Als im Jahre 2014 der militärische Konflikt im Osten der Ukraine seinen Anfang nahm, zog der Verein in Richtung Westen. Sie trugen ihre Heimspiele in Lwiw aus, dann in Charkiw und seit Mai 2020 in Kiew. Solomon bekam hautnah mit, wie die Stadt zum Kriegsgebiet wurde.

Von den Explosionen in Kiew geweckt

"Ich wurde von großen Explosionen in Kiew geweckt, was wirklich überraschend war", berichtet er gegenüber "jpost.com". "Ich habe mit meinen Teamkollegen gesprochen und wir wussten nicht, was wir tun sollten. Ich traf schließlich die Entscheidung, mich auf den Weg zur Grenze zu machen, was eine lange und schwierige Reise mit viel Chaos werden würde."

Ursprünglich hatte der Verein versprochen, die Kriegslage zu verfolgen und die Spieler im Notfall rechtzeitig aus dem Krisengebiet zu bringen. Die Geschwindigkeit, die die russische Invasion aufnahm, ließ dafür allerdings keine Zeit. Plötzlich waren die Spieler auf sich selbst gestellt. Das Ziel war die polnische Grenze.

"Als wir anfingen, nach Westen zu reisen, hörten wir viele Explosionen. Aber wir hatten das Gefühl, dass uns nichts passieren würde. Zu Beginn der Reise war es noch ziemlich entspannt. Aber es gingen immer wieder Sirenen los", berichtet Solomon. "Als wir anfingen, uns der Grenze zu nähern, bekamen wir Angst, da wir nicht wussten, was passieren würde, und es so viel Verkehr gab."

Nach 15 Stunden erreichten Solomon und einige andere Mitspieler das Ziel. "Als wir an der Grenze ankamen, stand ich im Kontakt mit israelischen Vertretern des Konsulats. Die haben versucht, mir zu helfen. Aber als wir direkt am Grenzübergang waren, ist es sehr kompliziert geworden. Es gab auch andere Israelis mit Babys, die Hilfe brauchten."

Eine gefühlte Ewigkeit wartete Solomon im Grenzgebiet und erlebte dort Extremsituationen: "Es gab so viel Wut. Zehntausende von Menschen waren dort, Frauen und Männer, auch Familien mit weinenden Babys, die in der eisigen Kälte mit Koffern und in großer Unsicherheit standen."

"Als ich sah, dass es überhaupt nicht voranging und dass ich nirgendwohin gehen könnte, wurde mir klar, dass zu diesem Zeitpunkt nichts in meinen eigenen Händen lag. Ich musste auf ein israelisches Rettungsfahrzeug warten, das mich hoffentlich irgendwann abholen würde."

Die Flucht dauerte 60 Stunden

Nach zehn Stunden Wartezeit an der Grenze kam die Erlösung. "Ich stieg mit einer anderen israelischen Familie, die ebenfalls herausgeholt wurde, in ein Auto und gemeinsam überquerten wir die Grenze nach Polen." Nach einer Flucht, die insgesamt 60 Stunden dauerte, kam Solomon mit der Zwischenstation Warschau bei seiner Familie in Israel an.

Seine Mutter Ayala war erleichtert: "Ich war sehr besorgt und hatte Angst um ihn", berichtet sie. "Ich wusste, dass das Wetter hart ist. Er war allein und das war schwierig für mich. Wir sahen weder den Horizont noch das Licht am Ende des Tunnels. Wir waren alle so besorgt."

Solomon weiß nicht, wie seine eigene Zukunft aussieht. "Der Verein weiß selber nicht, was sein wird, da dies eine völlig neue Situation ist, die so viele Unbekannte hat. Niemand weiß, ob die Liga in dieser Saison wieder in Aktion treten wird. Hoffentlich haben wir bald etwas Klarheit."

Mit dem Herz ist Solomon weiter in der Ukraine

Ohnehin geht er davon aus, den Verein spätestens im Sommer zu verlassen. "Der Krieg hat die Dinge wirklich auf den Kopf gestellt."

Mit den Gedanken allerdings ist er noch immer in der Ukraine: "Mein Herz ist bei den Menschen, die immer noch dort sind und die die Grenze nicht überqueren konnten."

Solomon wünschte, er "könnte helfen. Ich bete für die Israelis, meine Teamkollegen und das ukrainische Volk. Ich hoffe, dass diese schwierige und komplexe Situation bald zu einem Ende kommen wird."

Oliver Jensen

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Notifications für Live-Events. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.