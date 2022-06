München - Knapp zwei Jahre ist es her, dass Mario Götze wochenlang vereinslos war und erst nach der Schließung des Transferfensters einen Vertrag bei der PSV Eindhoven unterschrieb. In den beiden folgenden Saisons brachte der WM-Finaltorschütze von 2014 seine Karriere wieder in Schwung und soll nun vor einem Wechsel zu Benfica Lissabon stehen.

In einem Interview mit der französischen Zeitung "L'Equipe" blickte der mittlerweile 30-Jährige nun auf seine Zeit beim FC Bayern zurück und erklärt, dass er gerne etwas mehr Zeit beim deutschen Rekordmeister bekommen hätte.

Dabei äußert sich Götze auch selbskritisch über seine Zeit in München: "Ich glaube, ich hätte mir mehr Zeit nehmen sollen." Trotzdem fügt er hinzu, dass auch der Klub die gemeinsame Zeit anders hätte handhaben können: "Ich habe mir diese Zeit nicht gegeben, der Verein hat sie mir auch nicht gegeben, das ist ein wichtiger Faktor."

In München erzielte Götze zwischen 2013 und 2016 in 114 Spielen 36 Tore und legte 24 weitere vor.

Götze-Rückkehr nach München: "Niemand weiß, wie mein Leben verlaufen wäre"

Götze gibt zudem zwei Beispiele von Spielern, die auch erst nach einiger Zeit bei ihren Klubs durchstarteten: "Wir sehen es ein wenig bei Robert Lewandowski. Seit 2014 ist er in München, und die letzten beiden Jahre waren noch besser als die ersten. Wenn ich mir Karim Benzema anschaue, glaube ich, dass es sein 13. Jahr bei Real Madrid ist und er derzeit seinen besten Fußball spielt."

Was aus Götze hätte werden können? Da ist sich der ehemalige Nationalspieler selbst unschlüssig: "Vielleicht hätte ich mehr Titel gehabt, wenn ich nach Liverpool gegangen wäre, als Jürgen Klopp mich wollte. Es wäre auch spannend, zurück nach München zu gehen und ihnen zu erklären, warum wir zusammen weitermachen sollten. Aber niemand weiß, wie mein Leben verlaufen wäre."

Götze, so sagt er selbst, ist glücklich. In zwei Jahren in den Niederlanden sammelte er in 77 Spielen insgesamt 36 Scorerpunkte (18 Tore und 18 Vorlagen) und wurde 2022 Pokalsieger.

