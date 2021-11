München/Eindhoven - Mario Götze wird in Zukunft wieder von Volker Struth und dessen Agentur "Sports360" beraten, das bestätigte der 29-Jährige gegenüber "Sport1". Die beiden haben bereits in der Vergangenheit zusammengearbeitet. Struth wickelte unter anderem auch Götzes Wechsel von Borussia Dortmund zum FC Bayern im Jahr 2013 ab. 2016 trennten sie sich in beiderseitigem Einvernehmen.

Zuletzt wurde Götze von der Agentur "Plan B" beraten, bei der unter anderem auch Jürgen Klopp unter Vertrag steht. Insgesamt wechselte der Offensiv-Akteur der PSV Eindhoven im letzten Jahr dreimal seine Berater.

Götze über Struth: "Intensivstes Verhältnis"

"Ich habe nach der Trennung viele Erfahrungen gemacht, auch mit anderen Beratern gearbeitet. Ich habe aber nie wieder ein solches Vertrauensverhältnis gewonnen, wie ich es mit Volker hatte. Daher habe ich mich entschieden, dass ich für den Rest meiner Karriere wieder von dem Menschen beraten werden möchte, mit dem ich immer das intensivste Verhältnis hatte und auch am erfolgreichsten war", begründet Götze seinen Schritt gegenüber "Sport1".

Auch Struth freut sich über die Rückkehr seines ehemaligen Klienten: "Mario ist ein Teil meiner Erfolgsgeschichte. Wir haben in der letzten Zeit viel miteinander gesprochen und Strukturen gefunden, wie wir in Zukunft zusammenarbeiten wollen."

Auch Weigl wechselt zur Struth-Agentur

Zudem gab der Star-Berater bekannt, dass auch Götzes ehemaliger Teamkollege Julian Weigel in Zukunft von "Sports360" vertreten wird. Der ehemalige Dortmunder steht aktuell bei Benfica Lissabon unter Vertrag.

Sportlich blüht Götze in den Niederlanden auf. In 45 Pflichtspieleinsätzen für PSV kommt der Ex-BVB-Star auf elf Tore und 13 Assists. Mit dem Berater-Wechsel will Götze jetzt auch abseits des Platzes an die erfolgreichste Phase seiner Karriere anknüpfen.

