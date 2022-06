München - Joachim Löw nannte ihn einst "eines der größten deutschen Talente", Matthias Sammer packte noch einen Superlativ obendrauf und nannte Mario Götze sogar "eines der größten Talente, das wir je hatten." Felix Magath bezeichnete den damals 19-Jährigen als "Jahrhunderttalent".

2014 zeigte Götze der ganzen Welt, dass er besser als Lionel Messi ist. Zumindest in diesem einen Moment in der 113. Minute im Maracana in Rio, als er die deutsche Nationalmannschaft zum Weltmeistertitel schoss.

Nach dem Karrierehöhepunkt ging es allerdings bergab, auch international. Sein letztes Länderspiel bestritt Götze im November 2017, bei einem Freundschaftsspiel gegen Frankreich. Der WM-Held schlitterte bis in die Vereinslosigkeit, doch bei PSV Eindhoven erlebte Götze seinen zweiten Frühling - und hat plötzlich wieder die Blicke Fußball-Europas auf sich gezogen.

Götzes Last als "Jahrhunderttalent"

Der Wechsel in die Niederlande 2020 stellte sich für den 29-Jährigen als Glücksgriff heraus. Sportlich gesehen war der Gang in die international zweitklassige Eredivisie vielleicht ein kleiner Rückschritt, seine Karriere hat es allerdings nur vorangebracht. Unter dem deutschen Trainer Roger Schmidt entwickelte er sich schnell zum Stammspieler und fand auch den Spaß am Fußball wieder.

Es blitzte wieder der Götze auf, der in seiner ersten Zeit bei Borussia Dortmund verzückte und zwei Meisterschaften mit den Schwarz-Gelben gewann. Vielleichte steckte doch noch ein Teil eines der "größten deutschen Talente" in ihm. Der Großteil davon aber ging wohl bei seinem Wechsel zum FC Bayern München verloren - was auch einer langwierigen Stoffwechselerkrankung geschuldet war.

Für die Nacht-und-Nebel-Aktion, die mit dem Wechsel einherging, hagelte es viel Kritik. Kritik, mit der Götze anschließend umgehen musste, aber nie eine wirkliche Antwort darauf fand. Und auch mit der Rückkehr zum BVB rehabilitierte Götze sich nur teilweise.

Verletzungspech, immer wieder kleine Rückschläge, das Dortmunder Trainerkarussell und Konkurrenz a la Erling Haaland - das "Jahrhunderttalent" packte in Dortmund das zweite Mal die Koffer. Diesmal weniger freiwillig.

Götze und Schmidt: ein Dreamteam

Etwa 150 Kilometer weiter westlich scheinen die Zeichen für Götze in Eindhoven erneut auf Abschied zu stehen. Jedoch mit anderen Vorzeichen. 77 Partien spulte der ehemalige Nationalspieler in zwei Jahren bei PSV ab, war an 36 Treffern als Vorlagengeber oder Torschütze beteiligt. Allein in der vergangenen Saison waren es 23 Scorerpunkte in 52 Spielen. Das lag vor allem daran, dass Trainer Schmidt ihn vom Flügel zurück auf seine Parade-Position in der Zentrale beförderte.

"Die neue Position kommt mir zugute. Ich kann im Zentrum mehr auf das Spiel einwirken und so meinen Teil zu unserem Erfolg beitragen" sagte Götze selbst in einem Interview über seine neue alte Rolle als Lenker im offensiven Mittelfeld. Und sowohl sportlich als auch privat sei es ihm in den Niederlanden gut ergangen. "Ich fühle mich sehr wohl hier. Die Mannschaft ist super, auch das Drumherum passt. Ich bin rundum happy", sagte er Ende letzten Jahres gegenüber "Sky".

Schmidt: "Mario ist ein außergewöhnlicher Fußballer"

Zu verdanken hatte Götze das unter anderem Schmidt, der ihm eben nicht nur das Vertrauen zurückgab, sondern ihn wieder so einsetzte, wie Götze am besten funktioniert. Zusammen gewannen sie in der abgelaufenen Saison den niederländischen Pokal. In dieser Hinsicht ist sich Götze immer treu geblieben: Wo er spielte, holte er Titel.

In der kommenden Saison aber verlässt Schmidt PSV und wird Trainer bei Benfica Lissabon. Der 55-Jährige ist bekanntermaßen ein Fan des Mittelfeldakteurs. "Mario ist ein sehr guter, ein außergewöhnlicher Fußballer. Er hat die Qualität, seine Mitspieler besser zu machen, ein Leistungsträger in jeder Mannschaft zu sein. Er gehört zu den besten Spielern, mit denen ich gearbeitet habe", schwärmte er in der "Bild".

Götze will noch einmal oben mitspielen

Laut portugiesischen Medienberichten sei Benfica auch daran interessiert, Götze und Schmidt in Lissabon erneut zu vereinen. Und der 29-Jährige soll spätestens seit der Bekanntmachung von Schmidts Abgang ebenfalls über einen Wechsel nachgedacht haben. In einem Interview mit "Sports Illustrated" gab er an, dass er unbedingt noch in seiner Karriere die Champions League gewinnen möchte und dafür nochmal auf dem höchsten Niveau in Europa spielen wolle.

Mit dem angeblichen Interesse des AC Mailand bietet sich für Götze sogar eine weitere Chance an, nächstes Jahr in der Königsklasse zu spielen. Benfica ist als Dritter der portugiesischen Liga nur für die Europa League qualifiziert. Der italienische Meister soll darüber nachdenken, die Ausstiegsklausel des Deutschen bei PSV zu ziehen. Allerdings würde dort ein neues Umfeld auf den 29-Jährigen warten. Bei Benfica weiß er besser, worauf er sich einstellen kann.

Vielleicht ist jetzt der richtige Zeitpunkt für Götze, nochmal einen großen Schritt zu wagen und es sich und seinen Kritikern zu beweisen.

Sein Traum vom Gewinn der Champions League muss zumindest noch nicht ausgeträumt sein.

