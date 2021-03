Paris/München - Wanda Nara zählt zu den schillerndsten Spielerfrauen im Weltfußball.

Ehemann und PSG-Stürmer Mauro Icardi berät sie und ganz nebenbei gibt sie auch immer wieder pikante Geheimnisse aus der gemeinsamen Ehe preis. Doch nun hat der frühere italienische Verteidiger Daniele Adani ein weiteres Geheimnis über das Paar gelüftet.

Wie Adani auf dem "Twitch"-Kanal von Ex-Stürmer Christian Vieri verriet, hat das Paar offenbar zwölf Mal am Tag Sex. Sicherlich nicht jeden Tag, aber zumindest hin und wieder - was es nicht weniger beeindruckend machen würde. Wanda hat in der Vergangenheit bereits ausführlich über ihr Sexleben von mit Icardi gesprochen. So verriet sie unter anderem, dass ihr Mann sie nach Niederlagen nicht einmal anschaue.

Außerdem gebe es vor einem Spiel auch keinen Geschlechtsverkehr, schließlich sei ihr Mann "ein Profi", so die Argentinierin, die bereits fünf Kinder hat.

Vor Icardi war Wanda mit dem Fußball-Profi Maxi Lopez liiert, was für Zoff zwischen Icardi und Lopez sorgte, als Wanda letzteren für Icardi verließ.

