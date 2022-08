Den Haag (SID) - Mittelfeldspieler Dusan Tadic vom niederländischen Fußballmeister Ajax Amsterdam ist offenbar Opfer eines Raubüberfalls geworden. Das berichten niederländische Medien. Laut der Zeitung Telegraaf wurde der 33 Jahre alte serbische Nationalspieler vor zwei Wochen vor seinem Haus von zwei Männern überfallen, die Motorradhelme trugen. Dabei habe sich Tadic offenbar leicht an seinen Händen verletzt.

"Es scheint, dass sie ihm seine wertvolle Armbanduhr rauben wollten", so die Zeitung: "Nach einer kurzen Verfolgung wurde Tadic in ein Handgemenge verwickelt, bei dem es ihm gelang, das Visier eines der Helme zu öffnen und den Räuber zu schlagen." Danach soll Tadic in einem nahe gelegenen Cafe die Polizei gerufen haben.