Köln (SID) - Einbrecher sind laut übereinstimmenden Medienberichten in Spanien in die Villa von Real Madrids Torjäger Karim Benzema eingedrungen, haben Wertgegenstände entwendet und das Anwesen des französischen Fußball-Nationalspielers verwüstet. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur.

Das Haus des 34-Jährigen im noblen Vorort La Moraleja war zur Tatzeit leer. Benzema stand am Sonntag beim 2:2 (0:1) des Tabellenführers gegen den FC Elche in der Startformationen, wurde aber in der 58. Minute wegen muskulärer Probleme ausgewechselt und durch den ehemaligen Frankfurter Luka Jovic ersetzt.