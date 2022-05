Köln (SID) - Der italienische Fußball-Erstligist Inter Mailand steckt in finanziellen Schwierigkeiten. Das Geschäftsjahr 2021/22 hat der Traditionsklub, der die Meisterschaft in der Serie A dem Rivalen AC Mailand überlassen musste, mit Verlusten in Höhe von 120 Millionen Euro abgeschlossen. Das berichtete die Gazzetta dello Sport.

Das sind zwar "nur" die Hälfte der Verluste im Vergleich zu den 246 Millionen Euro im Geschäftsjahr 2020/21, sie sind jedoch deutlich höher als die 100 Millionen Euro Minus, die sich der Klub als Ziel gesetzt hatte. Inter könnte auch mit der Europäischen Fußball-Union (UEFA) im Zusammenhang mit dem Financial Fair Play (FFP) Probleme bekommen, strebt allerdings eine Einigung mit dem europäischen Dachverband an.