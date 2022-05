München - Meister, Europapokal-Teilnehmer, Absteiger. In diesen Tagen rund um das Saisonfinish fallen in Europas Top-Ligen die Entscheidungen.

ran gibt einen Überblick darüber, welche Entscheidungen in den unterschiedlichen Ligen bereits gefallen sind. (Stand: 22. Mai)

Bundesliga (Deutschland)

Meister: FC Bayern München

Champions-League-Teilnehmer: Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, RB Leipzig

Absteiger: Arminia Bielefeld, SpVgg Greuther Fürth

Ob Hertha BSC ebenfalls den Gang in die Zweite Liga antreten muss, entscheidet sich im Relegations-Rückspiel gegen den Hamburger SV am Montagabend (23. Mai, ab 19:30 live in Sat.1 und im Livestream auf ran.de).

Premier League (England)

Meister: -

Das Meisterrennen in England zwischen den beiden derzeit wohl besten Mannschaften der Welt ist noch offen. Manchester City hat vor dem 38. Spieltag einen Punkt Vorsprung auf den FC Liverpool.

Champions League: Manchester City, FC Liverpool, FC Chelsea

Der vierte Champions-League-Platz geht entweder an die Tottenham Hotspur (68 Punkte) oder den FC Arsenal (66).

Absteiger: Norwich City, FC Watford

Der dritte Absteiger wird sehr wahrscheinlich zwischen dem FC Burnley und Leeds United ermittelt.

La Liga (Spanien)

Meister: Real Madrid

Champions League: FC Barcelona, Atletico Madrid, FC Sevilla

Absteiger: Deportivo Alaves, UD Levante

Als dritter Absteiger kommen neben dem FC Cadiz (36 Punkte) auch RCD Mallorca (36 Punkte) sowie der FC Granada (37 Punkte) infrage.

Serie A (Italien)

Meister:

Der Meister in Italien wird aus Mailand kommen. Aber das Rennen zwischen Milan und Inter verspricht Spannung. Eine Runde vor Schluss haben die "Rossoneri" zwei Punkte Vorsprung.

Champions League: AC Mailand, Inter Mailand, SSC Neapel, Juventus Turin

Absteiger: FC Venedig, CFC Genua

Der dritte Absteiger heißt entweder US Salernitana (31 Punkte) oder Cagliari Calcio (29 Punkte)

Ligue 1 (Frankreich)

Meister: Paris St. Germain

Champions League: Olympique Marseille, AS Monaco (Qualifikation)

Absteiger: Girondins Bordeaux, FC Metz

Ob die AS St. Etienne die Klasse hält, entscheidet sich erst in der Relegation.

Liga Portugal (Portugal)

Meister: FC Porto

Champions League: Sporting Lissabon, Benfica Lissabon (Qualifikation)

Absteiger: Belenenses Lissabon, CD Tondela

Der FC Moreirense spielt in der Relegation um den Klassenerhalt.

Eredivisie (Niederlande)

Meister: Ajax Amsterdam

Champions League: PSV Eindhoven (Qualifikation)

Absteiger: PEC Zwolle, Willem II Tilburg

Heracles Almelo spielt in der Relegation um ein weiteres Jahr in der Eredivisie.

Bundesliga (Österreich)

Meister: Red Bull Salzburg

Champions League: Sturm Graz (Qualifikation)

Absteiger: FC Admira Wacker

Süper Lig (Türkei)

Meister: Trabzonspor (CL-Quali)

Champions League: Fenerbahce SK (Qualifikation)

Absteiger: Yeni Malatyaspor, Göztepe Izmir, Altay SK, SK Rizespor

Credit Suisse Super League (Schweiz)

Meister: FC Zürich (CL-Quali)

Absteiger: FC Lausanne Sport

Der Tabellenvorletzte muss in die Relegation, mögliche Teilnehmer sind der FC Sion (40 Punkte) oder der FC Luzern (37 Punkte).

Super League (Griechenland)

Meister: Olympiakos Piräus (CL-Quali)

Absteiger: Apollon Smyrnis

PAS Lamia wird in der Relegation um den Ligaverbleib kämpfen.

Scottisch Premiership (Schottland)

Meister: Celtic Glasgow

Champions League: Glasgow Rangers (Qualifikation)

Absteiger: FC Dundee

Der FC St. Johnstone hat noch die Möglichkeit, den Abstieg in der Relegation zu umgehen.

