München - Ende März wurde Mesut Özil von seinem Arbeitgeber Fenerbahce Istanbul suspendiert. Ebenfalls suspendiert wurde seinerzeit auch Teamkollege Ozan Tufan. Der Mittelfeldspieler hat sich nun zu dem Vorfall geäußert, der damals zum Rauswurf führte.

"Es gab eine normale Diskussion zwischen Mesut und Ismail Kartal (damals Fenerbahce-Trainer, Anm. d. Red.), die in jeder Kabine vorkommen kann. Ich wollte dabei Mesut zur Seite stehen, weil er Tränen vergossen hat. Und dann wurde ich auch rausgeworfen", sagte Tufan bei "TRT Spor".

Der Vorfall mit Ex-Coach Kartal, der inzwischen durch Jorge Jesus ersetzt wurde, ereignete sich nach dem 2:1-Sieg im Ligaspiel gegen Konyaspor am 20. März. Özil wurde in der Partie bereits zur Halbzeit ausgewechselt, Tufan wiederum erst in der Nachspielzeit eingewechselt.

Fener-Coach hält an Özil-Suspendierung fest

Während sich Tufan inzwischen in Richtung Hull City verabschiedet hat, ist Özil geblieben – und hat auch unter dem neuen Coach keine Zukunft.

Zwar hatte er erst vor einigen Wochen erklärt, seine Karriere bei Fenerbahce beenden zu wollen, an der Entscheidung des Vereins zur Suspendierung will aber auch Jesus festhalten.

"Mesut Özil hat eine tolle Karriere und er ist ein wichtiger Spieler. Aber es gibt eine Entscheidung, die der Verein in dieser Angelegenheit getroffen hat. An dieser Entscheidung werde ich nicht rütteln", sagte er.

