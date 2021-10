Köln (SID) - Gerhard Milletich ist neuer Präsident des Österreichischen Fußball-Bundes (ÖFB). Auf der Ordentlichen Bundeshauptversammlung am Sonntag in Velden wurde er mit 11:2 Stimmen gewählt. Der 65-Jährige tritt die Nachfolge von Leo Windtner an, der zwölf Jahre im Amt war. Windtner wurde zum ÖFB-Ehrenpräsidenten ernannt.

Milletich fungiert seit 2012 als Präsident des Burgenländischen Fußballverbandes und stand 27 Jahre lang als Obmann an der Spitze des SC/ESV Parndorf. Hauptberuflich führt Milletich als Miteigentümer die Geschäfte des Bohmann Verlags, eines der größten Verlagshäuser in Österreich.