Köln (SID) - Der vom deutschen Rekordmeister Bayern München ausgeliehene Torhüter Alexander Nübel (26) hat mit der AS Monaco im Kampf um die Europapokalplätze einen wichtigen Sieg gefeiert. In seinem ersten Spiel in der Ligue 1 nach der WM-Pause siegte der Klub aus dem Fürstentum bei AJ Auxerre mit 3:2 (1:1) und kletterte zunächst auf Tabellenplatz fünf.

Nübel ist einer der Kandidaten des FC Bayern, um den Ausfall von Nationaltorhüter Manuel Neuer aufzufangen. Der Kapitän hatte sich Anfang Dezember nach dem deutschen WM-Aus im Skiurlaub in den Alpen einen Unterschenkelbruch zugezogen und wird mindestens bis zum Sommer fehlen.

Nübel sei für den FC Bayern die "naheliegendste Lösung", sagte Sportvorstand Hasan Salihamidzic kurz vor Weihnachten. Allerdings läuft Nübels Leihe noch bis zum Ende der laufenden Spielzeit. "Am Ende hat die AS Monaco das letzte Wort", erklärte Salihamidzic.

Die Münchner hatten Nübel 2020 von Schalke 04 geholt und ihn mit einem Fünfjahresvertrag ausgestattet. Nach einem Jahr als klare Nummer zwei hinter Neuer wurde der gebürtige Paderborner nach Monaco verliehen, wo er die Nummer eins ist.

Unter anderem der Schweizer Nationaltorhüter Yann Sommer, dessen Vertrag bei Borussia Mönchengladbach am Saisonende ausläuft, wird als ernsthafte Alternative für den FC Bayern gehandelt.