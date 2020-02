München - 236 Bundesliga-Spiele bestritt Lucio zwischen 2001 und 2009 für Bayer Leverkusen und Bayern München, später ging es weiter zu Inter Mailand und Juventus Turin.

Von Beginn des Jahres 2013 an kickte der Abwehrspieler, der vor allem auch für seine Sturmläufe bekannt war, dann nur noch abseits des großen Rampenlichts weiter - bis vor wenigen Tagen, als der mittlerweile 41-Jährige seine Karriere offiziell beendete. ran.de zeigt, wie die Laufbahn des Ex-Nationalspielers (105 Länderspiele) abseits des großen Fußballs in Europas Topligen weiterging und die Parallelen zu seinem früheren Bayern- und Bayer-Kollegen Ze Roberto.

Von Turin nach Sao Paulo

Nach zwölf Jahren im Ausland heuerte Lucio Anfang 2013 mit 34 Jahren beim brasilianischen Erstligsten FC Sao Paulo an. Und ein Jahr später ging es für den Innenverteidiger und Weltmeister von 2002 innerhalb Sao Paulos weiter zu Palmeiras.

Für die beiden brasilianischen Klubs bestritt Lucio 25 bzw. 20 Pflichtspiele. Titel, wie früher in Europa reihenweise errungen (drei Meisterschaften und drei Pokalsiege mit dem FC Bayern München, unter anderem Triple 2010 mit Inter Mailand), waren für den alternden Weltstar nach der Rückkehr in die Heimat aber nicht mehr drin.

Kurz-Abenteuer unter Zico in Indien

Lucios letzte Profi-Station dürfte gleichzeitig die definitiv exotischste gewesen sein und hätte ihm beinahe noch einen weiteren Meistertitel beschert. Mit 37 Jahren verschlug es den aus der Hauptstadt Brasilia stammenden Defensivallrounder nach Indien.

Unter der brasilianischen Fußball-Ikone Zico als Trainer heuerte Lucio im Sommer 2015 beim FC Goa an. Neben Kapitän und Aushängeschild Lucio lotste Zico noch weitere brasilianische Oldies wie Richarlyson (zwei Länderspiele) oder die beiden Stürmer Reinaldo und Julio Cesar in den kleinsten indischen Bundesstaat an der Westküste.

Goa-Keeper patzt: Lucio-Team verspielt Meistertitel

Die erste Saison in Indien wurde dann durch die Verstärkung vom Zuckerhut gleich zu einer ziemlich erfolgreichen für den FC Goa. Letztlich schaffte es der Klub nicht zuletzt dank Abwehrchef Lucio bis ins Playoff-Finale. Das Endspiel gegen den Chennaiyin FC lief erst einmal nach Plan, die Gastgeber führten bis zur 90. Minute mit 2:1, danach unterlief Goas Torhüter Laxmikant Kattimani ein Eigentor und die Partie kippte. In der zweiten Minute der Nachspielzeit traf Chennaiyin zum 3:2 und beendete somit auf brutale Weise Goas Meisterträume - auch bei diesem Tor sah Keeper Kattimani unglücklich aus (siehe Video).

Nach dem knapp verpassten Meistertitel in der Indian Super League (ISL) kamen weder Goa noch Lucio in der darauffolgenden Spielzeit in Tritt. Der Klub, im Vorjahr noch Erster des Grunddurchgangs, wurde mit nur 14 Punkten aus 14 Spielen Letzter. Der Brasilianer Lucio kam dabei ohnehin nur noch zu fünf Einsätzen und beendete anschließend sein Indien-Engagement mit insgesamt 19 Pflichtspiel-Auftritten, aber eben ohne Titel.

Pause bis 2018

Anfang 2017 schien die Karriere von Lucio im Alter von gestandenen 39 Jahren nach dem Aus in Goa tatsächlich ein Ende zu finden - doch weit gefehlt. Der Oldie legte lediglich eine einjährige Pause ein, ehe das letzte Kapitel Lucios als Aktiver begann. Zurück in seiner Geburtsstadt Brasilia packte ihn noch einmal die Lust am Kicken und so lief Lucio zunächst für den unterklassigen Klub Sociedade Esportiva do Gama und dann noch zusammen mit seinem Goa-Kumpel Reinaldo für Brasiliense FC auf.

"Es ist ein besonderer Tag für mich. Heute beende ich meine Karriere als Profifußballer. Ich mache das mit viel Stolz und Dankbarkeit für alle, die mich in dieser Zeit unterstützt haben", sagte der mittlerweile 41-jährige Lucio zuletzt bei "Globo" über seinen nun endgültigen Abschied vom Profifußball nach 22 Jahren als Aktiver.

Ze Roberto: Meister mit 42 Jahren

Lucios früherer Bayern-Kollege Ze Roberto war sogar schon 42 Jahre alt, als er 2016 mit Palmeiras zum ersten Mal brasilianischer Meister wurde. "In unserer Karriere müssen wir den Moment leben. Jetzt ist nicht der Zeitpunkt aufzuhören", sagte der 84-malige Nationalspieler Ze Roberto unmittelbar nach dem Titelgewinn - und machte noch ein Jahr weiter.

Am 27. November 2017 hatte er mit 43 Jahren im Heimspiel gegen Botafogo (2:0) seinen letzten Auftritt im Profifußball. Zum Ausstand durfte Ze Roberto noch einmal über 90 Minuten ran. Seitdem kickt er nur noch in der Bayern-Traditionsmannschaft - wieder zusammen mit dem einstigen Weggefährten Lucio.

