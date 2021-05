Versailles (SID) - Nach dem Einbruch bei der Familie des brasilianischen Fußballstars Marquinhos von Paris St. Germain sind vier Verdächtige vorläufig festgenommen worden. Die Tatverdächtigen sind zwischen 17 und 29 Jahre alt. Dies berichtet die Nachrichtenagentur AFP.

Während des Ligue-1-Spiels von PSG gegen den FC Nantes (1:2) im März war sowohl bei der Familie des PSG-Kapitäns als auch im Haus von Teamkollege Angel Di Maria eingebrochen worden.

Der Einbruch fand nicht in Marquinhos' Haus statt, sondern bei Familienmitgliedern in Yvelines, einem benachbarten Departement westlich von Paris. Der Einbruch habe in Anwesenheit der Familie mit Gewalt stattgefunden, hatte eine Quelle AFP mitgeteilt. Laut Polizei sei kein Familienmitglied dabei verletzt worden. Die Diebe erbeuteten eine Tasche sowie 1500 Euro in bar.

Im gleichen Zeitraum war auch beim Argentinier Di Maria in Neuilly, im Departement Hauts-de-Seine, eingebrochen worden. Dabei wurden Schmuck und Uhren gestohlen, seine Familie soll zum Tatzeitpunkt anwesend gewesen sein, es habe aber keine Gewalt gegeben.