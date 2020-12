Paris (SID) - Nach einer rüden Attacke an Fußball-Superstar Neymar hat sich Thiago Mendes entschuldigt. "Fehler passieren, aber ich möchte aufrichtig um Verzeihung bitten", sagte der Brasilianer kleinlaut. Der 28 Jahre alte Profi von Olympique Lyon hatte beim 1:0 (1:0) gegen Paris St. Germain nach einem bösen Foul an seinem berühmten Landsmann in der Nachspielzeit (90.+9) die Rote Karte gesehen.

Neymar musste mit einer Trage vom Platz gebracht werden. Der 28-Jährige hatte offenbar große Schmerzen im linken Knöchel. Man müsse die Untersuchungen abwarten, sagte Trainer Thomas Tuchel. Er sei aber "besorgt".

Meister PSG fiel nach der Niederlage im Ligue-1-Topspiel mit 28 Zählern hinter OSC Lille und Lyon (beide 29) auf Rang drei zurück. Tino Kadewere (35.) hatte OL zum Sieg geschossen.