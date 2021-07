München - Eigentlich sollte für Alexander Nübel im Fürstentum alles besser werden. Der FC Bayern hat den Torhüter für zwei Jahre an die AS Monaco ausgeliehen, damit der 24-Jährige mehr Spielpraxis sammeln kann.

Im besten Fall soll er nicht nur in der französischen Liga, sondern auch in der Champions League Erfahrung sammeln. Nach einem Jahr als Reservist hinter Manuel Neuer wäre das für den Ex-Schalke-Keeper eine wichtige Angelegenheit und eine exzellente Chance.

Ob Nübel in Monaco aber wirklich regelmäßig zum Einsatz kommt, ist noch vollkommen unklar. Denn Coach Niko Kovac hat sich noch nicht festgelegt, wer als Nummer 1 zwischen den Pfosten stehen wird.

Stammkeeper bei Monaco noch unklar

Am Samstag feierte Nübel sein Debüt für seinen neuen Klub, stand beim 3:1-Testspielspieg gegen den belgischen Erstligisten Cercle Brügge eine Halbzeit lang im Tor. Zwar musste der gebürtige Paderborner früh hinter sich greifen, dennoch zeigte er eine solide Performance.

Dass Nübel gleich in der ersten Halbzeit auf das Spielfeld durfte, hat aber mitnichten etwas zu bedeuten. Mit Benjamin Lecomte, Radoslaw Majecki, Vito Mannone und Nübel verfügt der Ligue-1-Klub über gleich vier Keeper, die um den Posten als Stammtorhüter kämpfen. Für Lecomte sieht es derzeit nicht sonderlich gut aus, zog er sich doch erst eine Oberschenkelverletzung zu, die ihn für viele Wochen außer Gefecht setzt. Die übrigen drei haben die Gelegenheit, sich zu beweisen.

Cheftrainer Kovac will den Konkurrenzkampf hochhalten, eine Entscheidung in Sachen Stammkeeper gibt es noch nicht. "Wir bedauern die Verletzung von Benjamin. Aber wir haben Alexander, Radoslaw und Vito. Es wird einen Konkurrenzkampf um die Torwartposition geben. Wir haben noch drei Spiele in der Vorbereitung", betonte der gebürtige Berliner.

Bayern haben Rückhol-Klausel bei Nübel

Erst Anfang August will sich der frühere Bayern-Coach festlegen. "Der Torhüter, der im ersten Spiel der Champions League zum Einsatz kommt, ist der für die Saison", erklärte er im Gespräch mit vereinseigenen Medien

Sollte es Nübel auch in Monaco nicht gelingen sich durchzusetzen, könnten die Bayern im Sommer 2022 reagieren und die Leihe frühzeitig beenden. Dies bestätigte dessen Berater Stefan Backs kürzlich "Sport1". Demnach bestand vor allem Sportvorstand Hasan Salihamidzic auf diesen Passus im Kontrakt.

Nübel war im vergangenen Sommer ablösefrei von Schalke 04 zum FCB gewechselt und steht in München bis 2025 unter Vertrag. Er soll beim Rekordmeister langfristig Kapitän Neuer ersetzen.

