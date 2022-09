Köln (SID) - Schnelles Aus für Franco Foda beim FC Zürich: Der völlig missratene Saisonstart hat den deutschen Trainer nach nur zweieinhalb Monaten seinen Job beim Schweizer Fußballmeister gekostet.

Der Klub, der nach acht Spielen ohne Sieg den vorletzten Platz in der Schweizer Super League belegt, in der Qualifikation zur Champions League gescheitert ist, beide bisherigen Partien in der Europa League verloren hat und sich im Pokal beim Zweitligisten FC Lausanne blamierte, gab am Mittwoch die Trennung bekannt.

"Ich bedaure diese Trennung außerordentlich. Leider haben die Resultate in der Meisterschaft wie auch im Schweizer Cup nicht den Erwartungen entsprochen", sagte FCZ-Präsident Ancillo Canepa.

Der 56 Jahre alte Foda hatte erst im Juli die Nachfolge von Meistertrainer Andre Breitenreiter angetreten, der zum Bundesligisten TSG Hoffenheim gewechselt ist. Der Vertrag des früheren Bundesligaprofis Foda, der zuvor die österreichische Nationalmannschaft betreut hatte, lief ursprünglich bis Juni 2024.

Ein Nachfolger für den gebürtigen Mainzer steht noch nicht fest. Neben Foda müssen auch dessen Assistenten Thomas Kristl und Imre Szabics gehen.