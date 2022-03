München - Zu Scherzen aufgelegt scheint Real-Profi Casemiro aktuell nicht zu sein.

In den sozialen Netzwerken kursiert ein Video, das den 30-Jährigen und PSG-Star Neymar im Kreise der brasilianischen Nationalmannschaft zeigt. In dem rund 15 Sekunden andauernden Clip provoziert Ex-Barca-Profi Neymar seinen Kollegen wegen dessen herber Clasico-Pleite am vergangenen Wochenende.

"Wie war das 0:4?", fragt der PSG-Profi – und löst damit eine ziemlich heftige Reaktion bei Casemiro aus. Voller Wut springt der Real-Profi auf und pöbelt mit wilder Gestik in Richtung des Stürmers. "Wir sind hier bei der Nationalmannschaft, rede nicht darüber!"

Neymar provoziert Casemiro

Teamkollegen versuchen ihn im Anschluss zu beruhigen. Neymar scheint davon aber nur wenig beeindruckt und legt sogar noch einmal nach: "Du hast vier Stück kassiert und kommst zur Nationalmannschaft?" Die darauf folgende Reaktion von Casemiro zeigt der Clip allerdings nicht mehr.

Neben Neymars Barca-Vergangenheit dürfte vor allem die PSG-Pleite gegen die Königlichen in der Champions League eine Rolle gespielt haben. Vor zwei Wochen scheiterte der Superstar mit der Pariser Startruppe an den Königlichen. Nach einem 1:0-Sieg im Hinspiel setzte es im Rückspiel im Bernabeu ein 1:3. Erneut platzten die Pariser Titelträume.

Neymar : "comment est le 4-0😆"



Casemiro: "nous sommes en équipe nationale ne parlons pas de ça😡"



Neymar : "tu en as pris 4 et tu viens en équipe nationale 😕!"



Neymar est un monstre 😭 pic.twitter.com/VTSJEPZmRh — FOOTBALL-TIME⭐ (@Footballtime___) March 24, 2022

Der 4:0-Sieg der Katalanen dürfte Neymar ein klein wenig Genugtuung verschafft haben.

Auf dem Platz vertrugen sich die Streithähne dann übrigens wieder. Beide Akteure standen gegen Chile in der Startelf. Das ironische Endergebnis: 4:0.

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.