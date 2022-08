London (SID) - Thomas Tuchel und Antonio Conte müssen sich für ihre emotionalen Auseinandersetzungen am Rande des London-Derbys zwischen dem FC Chelsea und Tottenham Hotspur (2:2) verantworten. Der englische Fußball-Verband FA klagte die beiden Teammanager am Montagabend wegen unangemessenen Verhaltens an, beiden droht eine Sperre für die kommenden Spiele.

"Thomas Tuchel und Antonio Conte wurden beide wegen Verstoßes gegen die FA-Regel E3 angeklagt", hieß es in einer Erklärung der FA. Beide Trainer haben bis Donnerstag Zeit, sich zu den Vorfällen zu erklären. Tuchel und der Italiener Conte hatten sich am Rande des Ligaspiels am Sonntagabend zwei hitzige Wortgefechte geliefert und waren nach Abpfiff der Partie beide mit Roten Karten des Feldes verwiesen worden.