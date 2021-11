Premier League

United-Krise: Solskjaer hat die Kabine längst verloren

Obwohl Manchester United in einer handfesten Krise steckt, fliegt Trainer Ole Gunnar Solskjaer zur Überraschung aller einfach in den Urlaub. Die Spieler sollen den Glauben an ihren einstigen Heilsbringer längst verloren haben.