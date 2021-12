São Paulo (SID) - Brasiliens Fußball-Idol Pele ist knapp zwei Monate nach seiner Tumor-Operation wieder ins Krankenhaus eingeliefert worden. Der dreimalige Weltmeister wurde in das Albert Einstein Hospital in Sao Paulo aufgenommen, um den im September dieses Jahres entdeckten Dickdarmtumor weiter zu behandeln. Der 81-Jährige sei stabil und könne in den nächsten Tagen bereits wieder entlassen werden. Das teilte sein Ärzteteam in einer Erklärung mit.

Pele war Anfang September ein Tumor im Dickdarm entfernt worden. Aufgrund von Atemproblemen musste er danach kurzzeitig wieder auf die Intensivstation verlegt werden, konnte das Krankenhaus Ende September jedoch verlassen, die Chemotherapie setzte er zuhause fort.