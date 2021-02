Groningen/München - Das Comeback von Arjen Robben beim FC Groningen ist bislang noch keine Erfolgsgeschichte.

Seit Oktober fehlt der 96-malige Nationalspieler der Niederlande mit Wadenproblemen.

"Im Moment läuft es nicht gut. Das sind andere Beschwerden, als ich vorher hatte. Jetzt kommt eins zum anderen. Es ist geht nicht auf geradem Weg vorwärts und das macht es nicht einfach", erklärte Robben.

Robben: "Als Sportler will man nicht aufgeben"

Doch der frühere Bayern-Star will noch nicht aufgeben: "Derzeit ist jeder verzweifelt auf der Suche nach positiven Nachrichten. Dann denke ich an den Moment, dass Zuschauer wieder im Stadion zugelassen sind und dass ich dann auf dem Platz stehen kann. Das ist jetzt noch weit entfernt, und ich weiß auch nicht, ob das gelingen wird, aber als Sportler will man nicht aufgeben."

Gerade einmal zwei Einsätze hat Robben bislang für seinen Jugendklub absolviert, zuletzt gegen den FC Utrecht im Oktober.

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.