München - Nächste Tragödie in der Familie Sala. Zweieinhalb Jahre nachdem Fußballprofi Emiliano Sala bei einem Flugzeugabsturz tödlich verunglückte, hat nun offenbar seine Schwester versucht, sich das Leben zu nehmen.

Laut englischen Medienberichten wurde Romina Sala von einem Freund regungslos in ihrer Wohnung gefunden. Sie soll sie nun in einem Krankenhaus in der argentinischen Stadt Santa Fe befinden, ihr Zustand sei nach dem Suizidversuch kritisch.

Die ältere Schwester des verstorbenen Sportlers wurde bei der Tragödie rund um ihren Bruder zum Gesicht der Familie Sala. Unmittelbar nachdem das Flugzeug vom Radar verschwunden war, flog sie nach Europa und trieb die Suche nach dem Wrack voran.

Auch später erinnerte sie mit Posts in den sozialen Netzwerken immer wieder an ihren Bruder.

Vater von Sala verstarb kurz nach Unglück

Das Flugzeug mit dem argentinischen Stürmer verschwand am 21. Januar 2019 über dem Ärmelkanal. Der Fußballer befand sich auf dem Weg von seinem früheren Klub Nantes zu seinem neuen Verein Cardiff City.

Tage später wurde das Wrack mit der Leiche Salas auf dem Meeresgrund gefunden.

Drei Monate nach dem Absturz verstarb zudem der Vater von Emiliano und Romina, Horacio Sala, im Alter von 58 Jahren an einem Herzinfarkt.

