München - Frankreichs Nationalmannschaft wartet weiter auf den ersten Sieg in der Gruppenphase - rettet aber einen späten Punkt gegen Österreich, das dadurch den Sprung an die Tabellenspitze verpasst.

Dänemark behält in Gruppe 1 der A-Liga trotz der 0:1-Niederlage gegen Kroatien weiter die Tabellenführung. Dänemark führt die Gruppe mit sechs Zählern vor Österreich und Kroatien (beide 4) an, Frankreich ist mit zwei Punkten Letzter.

Mbappe rettet Frankreich nach Einwechslung

Im ersten Aufeinandertreffen zwischen Österreich und Frankreich seit mehr als zwölf Jahren erzielte Andreas Weimann in der 37. Minute den Führungstreffer für die Gastgeber. Eine Antwort der Franzosen ließ lange auf sich warten.

Erst im zweiten Durchgang kamen die Gäste mit viel Tempo aus der Kabine. Der in der 63. Minute eingewechselte Mbappe traf in der 83. Minute zum verdienten Ausgleich und hatte sogar noch den Siegtreffer auf dem Fuß, doch Torwart Patrick Pentz hielt das Unentschieden fest.

Dänemark drückend, Kroatien effektiv

Mario Pasalic (69.) erzielte nach einer Ecke das Tor des Abends. Dabei waren im ausverkauften Parken-Stadion von Kopenhagen die Gastgeber zunächst die aktivere Mannschaft. Kroatien begann mit den Bundesliga-Profis Andrej Kramaric (TSG Hoffenheim) und Kristijan Jakic (Eintracht Frankfurt) in der Startelf.

Die Gäste wurden aber erst nach dem Seitenwechsel stärker, als Superstar Luka Modric wie auch Josip Stanisic (Bayern München) mitwirkten. Bei den Hausherren kam Wolfsburgs Jonas Wind ab der 61. Minute zum Einsatz, Yussuf Poulsen (83.) von RB Leipzig musste sich bis zur Schlussphase gedulden - und wurde angeschlagen in der 90. Minute bereits wieder ausgewechselt.

Israel feiert ersten Sieg in Liga B

In Gruppe 2 der Liga B setzte sich Israel trotz Rückstand mit 2:1 bei Albanien durch. Armando Broja brachte die Hausherren kurz vor der Halbzeit per Elfmeter in Führung, nach dem Seitenwechsel drehte Manor Solomon mit einem Doppelpack (57. und 73. Minute) aber das Spiel.

Israel ist damit neuer Tabellenführer. Island hatte spielfrei, da in der Gruppe 2 Russland bereits als Tabellenletzter und Absteiger feststeht.

In Liga C ließ Kasachstan in Belarus das erste Mal Punkte liegen (1:1), behauptete aber dennoch die Tabellenführung vor der Slowakei, die dank Vladimir Weiss mit 1:0 gegen Aserbaidschan gewann.

