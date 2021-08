Paris/München - Der Ansturm auf das neue Trikot von Lionel Messi war enorm. In nur sieben Minuten nach der Veröffentlichung hat Paris Saint-Germain bereits 150.000 Jerseys verkauft, berichtete die spanische "AS". Und NBA-Legende Michael Jordan kann seinem Kontostand beim Wachsen zusehen.

Laut einem Bericht von "Sportbible" verdient der sechsmalige NBA-Champion an jedem verkauften Trikot von "La Pulga" mit. PSG wird von der "Nike"-Untermarke "Jordan" ausgerüstet - einem Brand, an dem Ex-Bulls-Star Jordan selbst natürlich beteiligt ist.

Jordan kassierte schon rund 6 Mio. Euro

Für jedes verkaufte Trikot soll Jordan demnach fünf Cent kassieren. In den angesprochenen fünf Minuten regnete es also rund 7.500 Euro auf sein Konto. Der bisherige Profit Jordans am Messi-Wechsel soll rund sechs Millionen Euro betragen.

Im Internet waren die PSG-Jerseys mit der Nummer zehn in einer halben Stunde ausverkauft. Innerhalb der ersten Woche nach dem Wechsel soll PSG rund 117 Millionen Euro mit Trikotverkäufen eingenommen haben.

