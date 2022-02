Neapel (SID) - Der italienische Fußball-Europameister Lorenzo Insigne vom Serie-A-Klub SSC Neapel hat den Vereins-Torrekord von Diego Maradona verbessert. Beim Duell gegen Titelverteidiger Inter Mailand am Samstag war der Angreifer in der siebten Minute per Foulelfmeter erfolgreich und überbot mit seinem 116. Tor die Bestmarke von Napoli-Ikone Maradona (115).

Insigne verlässt im Sommer Neapel und wechselt zum FC Toronto in die Major League Soccer (MLS). Der Torjäger hat beim kanadischen Klub einen Vorvertrag über viereinhalb Jahre bis 2026 unterschrieben.