Ein Kommentar von Stefan Kumberger

Es ist eine Szene, die viele Fans wütend machen dürfte: Neymar sitzt vor seinem Computer-Bildschirm. Er tut so, als würde er weinen. Er ärgert sich. Der weltberühmte Soundtrack zum Film "Titanic" wird in schiefen Flötenklängen eingespielt. Doch dann bricht der Superstar in Lachen aus.

Gerade hat Neymar in nur 60 Minuten eine Million Euro beim Online-Poker verloren und über "Twitch" konnte man ihm dabei zusehen. Für Normalsterbliche eine unfassbare und unbegreifliche Summe, doch der Brasilianer lacht.

Neymars Verhalten ist unanständig

Was soll das, Neymar?

Ja, der PSG-Star darf mit seinem Geld machen was er will und dass er mit einem kolportierten Jahresgehalt von 44 Millionen Euro zu diesem Thema einen anderen Bezug hat, sollte man ihm auch zugestehen.

Aber: Muss er das öffentlich tun? Muss er wirklich vor den Augen der Welt den Eindruck vermitteln, dass der Verlust einer Million Euro ein Klacks ist?

Die Wahrheit ist: Es ist unanständig, obszön und nicht nachvollziehbar!

Neymar verhöhnt sein Heimatland

Neymar verhöhnt mit einem solchen Verhalten all jene Fans, die ihn vergöttern und ihr sauer erspartes Geld dafür ausgeben, ins Stadion zu gehen oder sich ein Trikot ihres Helden zu kaufen.

Im reichen Paris mag man das noch hinnehmen, aber gegenüber seinem Heimatland Brasilien, wo das durchschnittliche Jahreseinkommen bei rund 6000 Euro liegt, ist es eine Frechheit.

Neymar ist ein Symbol für abgehobene Stars

Neymar ist längst zum Symbol einer abgehobenen Fußballerkaste geworden, die der Welt völlig entrückt zu sein scheint.

Andere Stars verdienen auch gut, tragen teure Klamotten und reisen an die exklusivsten Reiseziele dieser Erde. Aber Neymas Protzerei kennt kein Maß. Er sollte sich schämen.

Übrigens: Online-Poker ist in Frankreich eigentlich verboten. Aber auch das scheint Neymar so egal zu sein, wie die verlorene Million.