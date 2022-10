eSports

Messi, Neymar und Pogba - Fußball-Stars bei CoD zu spielen

In der Vergangenheit bediente sich CoD-Studio Activision immer wieder an Promienten als spielbare Skins. Im am 28.10. erscheinenden Call of Duty: Modern Warfare II sollen Gamer Gerüchten zufolge als Leo Messi, Neymar und Paul Pogba in den Kampf ziehen.