München - Was wäre das für eine Rückkehr auf den Fußballplatz gewesen!

Fernando Torres, spanischer Weltmeister von 2010, postete vor wenigen Tagen einen mehrdeutigen Instagram-Beitrag mit der Bildunterschrift: "Ich verstehe das Leben nur auf eine Art: Spielen. Deshalb habe ich mich entschlossen, zurückzukommen. Diesen Freitag werde ich euch wissen lassen, wo."

Fernando Torres wird kein Comeback feiern

Dieser Post wurde von den Fans und Medien natürlich als eine Comeback-Ankündigung verstanden - nun offenbarte der mittlerweile 37-Jährige, dass es sich lediglich um eine Werbeaktion für den Spielehersteller "Juguettos" handelt.

"Heute, am internationalen Spieletag, mache ich, was jedes Kind am liebsten macht: Spielen", schreibt Torres auf seiner Instagram-Seite unter einem weiteren Beitrag am Freitag.

Fans über Torres' irreführenden Beitrag empört

Fans aus aller Welt reagieren empört auf das Nicht-Comeback des Spaniers. "Du hast mit unseren Gefühlen gespielt", kommentiert beispielsweise ein User unter dem kurzen Clip.

In seiner überaus erfolgreichen Karriere war "El Nino" unter anderem für Atletico Madrid, den FC Chelsea und den FC Liverpool aktiv, nach einem knapp einjährigen Intermezzo in Japan beendete der Champions-League-Sieger von 2012 im August 2019 seine aktive Laufbahn.

