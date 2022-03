München - In den 1970er Jahren waren es der große Johan Cruyff, Johan Neeskens und Johnny Rep. Dann folgten Frank Rijkaard, Ruud Gullit und Marco van Basten. Im neuen Jahrtausend Robin van Persie, Arjen Robben und Wesley Sneijder. Nun sind es Virgil van Dijk, Memphis Depay und Frenkie de Jong.

In den Niederlanden gab es seit einem halben Jahrhundert nie eine Fußballer-Generation, die keine Top-Stars hervorgebracht hat. Doch es gibt einen gewaltigen Unterschied zwischen denen, die momentan für "Oranje" auflaufen und den anderen, die bereits ihre Fußballschuhe an den Nagel gehängt haben - sie haben noch nicht ansatzweise etwas für ihr Land gewonnen.

Robben und Co. holen Silber und Bronze

Zwar liegt der einzige internationale Titel der "Elftal" nun auch schon lange zurück, als Rijkaard, Gullit und van Basten als Erben von Cruyffs "Voetbal Totaal" 1988 in München Europameister wurden, doch auch zwei Jahrzehnte später waren die Niederländer durchaus erfolgreich. 2010 wurden van Persie, Robben, Sneijder und Co. in Südafrika Vize-Weltmeister - vier Jahre später reichte es auch noch für die Bronzemedaille bei der WM in Brasilien.

Und die Generation danach? Sie schaffte es nicht einmal, sich für die Endrunden der Europameisterschaft 2016 und die Weltmeisterschaft 2018 zu qualifizieren.

Als die Niederlande dann bei der EM 2021 ihr Comeback auf der internationalen Fußball-Bühne gab, war für Depay, de Jong und Matthijs de Ligt nach furioser Gruppenphase bereits im Achtelfinale gegen Tschechien Schluss.

Niederlande fehlt Kontinuität

Das Achtelfinal-Aus war nach all der Euphorie und drei Siegen in der Gruppenphase gegen die Ukraine, Österreich und Nordmazedonien eine einzige Enttäuschung für die Niederländer. Es holte sie abrupt auf den Boden der Tatsachen zurück und zeigte einmal mehr, dass man nicht so recht weiß, wo die aktuelle "Oranje"-Generation eigentlich einzuordnen ist.

Offenbar wissen das die Verantwortlichen selbst nicht so richtig, denn Kontinuität herrscht bei den Niederländern ist keinster Weise - erst recht nicht auf der Trainerbank. Das Ganze hat viel mehr etwas von: Wer hat noch nicht? Wer will nochmal?

Van Gaal zum Dritten

Nachdem Louis van Gaal nach der WM 2014 sein Amt als Bondscoach niedergelegt hatte, saßen acht verschiedene Coaches auf der Bank von "Oranje". Darunter Namen wie Guus Hiddink, Danny Blind, Dick Advocaat, Ronald Koeman und Frank de Boer.

Seit November 2021 ist jedoch van Gaal wieder zurück im Amt - und das nach 2000 und 2012 bereits zum dritten Mal. Er hat das Team nach dem EM-Aus von de Boer erneut übernommen. Zwischen dem Ex-Bayern-Coach und dem Nationalteam herrscht quasi eine On-Off-Beziehung, die nicht alle Landsleute gutheißen.

Verzweiflung und keine Alternativen

Kritiker behaupten, die Entscheidung für van Gaal sei aus Verzweiflung und Mangel an Alternativen gefallen. Wenn man sich nun die lange Liste an Bondscoaches ansieht, kommt die Kritik nicht von ungefähr. Man hat das Gefühl, dass jeder ehemalige niederländische Profi, der einen Trainerschein hat, bereits einmal die "Elftal" trainieren durfte.

Neben den bereits genannten Koeman und de Boer standen in der Vergangenheit auch Namen wie Rijkaard und van Basten auf dieser Liste. Zudem ist van Gaal nicht der einzige, der den Job mehr als einmal ausgeübt hat. Auch Advocaat und Hiddink waren mehrmals "Oranje"-Trainer.

Ten Hag keine Option

Die Trainer-Problematik schleicht sich also seit Jahrzehnten wie ein roter Faden durch die niederländische Nationalmannschaft - auch weil die von vielen gefordete Wunschlösung mit Ajax-Trainer Erik ten Hag nicht realisierbar ist, da dieser den Fokus zurzeit auf den Vereinsfußball in Amsterdam legt.

Nun muss es also wieder der mittlerweile 70-jährige van Gaal richten. Seine Aufgabe: die aktuelle Generation von "Oranje" bei der WM 2022 in Katar in Richtung eines Titels führen. Schließlich haben die Niederländer mit Spielern wie de Ligt, de Jong und auch Ryan Gravenberch eine Vielzahl an jungen Talenten, die die neue Generation prägen.

Doch es stehen auch Spieler im Kader, die es nicht mehr zu allzu vielen internationalen Turnieren schaffen werden.

Katar-WM als Gradmesser

Ob dann tatschlich Profis wie Virgil van Dijk, Depay oder Georginio Wijnaldum ihre Karriere ohne internationale Titel beenden müssen?

Die WM in Katar könnte die letzte Chance sein, zu zeigen, zu was sie fähig sind und wo sie stehen - doch das gilt nicht nur für sie, sondern für eine ganze "Oranje"-Generation.

Max Bruns

