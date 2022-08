Frankfurt am Main (SID) - Mark Parsons ist nicht mehr Trainer der niederländischen Fußball-Nationalmannschaft der Frauen. Das teilte der niederländische Fußball-Verband KNVB am Mittwoch mit. Die Niederlande war als Titelverteidiger bei der EM in England im Viertelfinale an Frankreich gescheitert. Bei der WM 2019 hatte das Team noch das Finale erreicht.

"Im Vorfeld und während der Europameisterschaft waren sowohl das Spiel als auch die Ergebnisse enttäuschend, und das können wir uns nicht leisten", sagte Jan Dirk van der Zee, der im Vorstand für den Frauenfußball zuständig ist: "In Anbetracht der laufenden WM-Qualifikationsspiele wurde beschlossen, dass kurzfristig jemand anderes das Ruder übernimmt. Es ist keine angenehme Entscheidung, aber auch das gehört zum Spitzenfußball."

Parsons hatte das Amt im Mai 2021 von Erfolgstrainerin Sarina Wiegman übernommen, die mittlerweile die englische Mannschaft betreut und direkt den EM-Titel holte.