Köln (SID) - Trainer Christoph Daum hat vom Fußballgeschäft auch mit 67 noch nicht genug, will sein nächstes Engagement aber mit Bedacht auswählen. "Es hängt von der Herausforderung ab. Würde ich nur arbeiten wollen, um wieder einen Job zu haben, hätte ich das schon längst in der Türkei tun können", sagte der langjährige Bundesliga-Coach dem SID.

Daum hat in der Türkei zweimal Fenerbahce Istanbul, zweimal dessen Stadtrivalen Besiktas und einmal Bursaspor trainiert. Nun suche er eine "entsprechende Zielsetzung und Umgebung" - oder: "Ein Abenteuer, bei dem ich sage, das wäre noch einmal etwas ganz Neues." Kontakte zu einem Klub aus der nordamerikanischen Major League Soccer (MLS) hätten sich allerdings nicht konkretisiert.

In Deutschland, sagte Daum, sähe er es als spannend an, "einen Verein dauerhaft in der Bundesliga zu etablieren". Auch dabei müsse "man schauen, worum es sich handelt. Es geht nicht unbedingt darum, Titel zu holen, aber eine Vision ist wichtig."