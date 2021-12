Köln (SID) - Die deutsche Trainerin Monika Staab ist von der Entwicklung des Frauenfußballs in Saudi-Arabien begeistert. "Was hier im Frauenfußball momentan abgeht, habe ich so auf meinen Reisen noch nicht erlebt", sagte die 62-Jährige den Zeitungen der Funke Mediengruppe: "Die Saudis sind fußballbegeistert."

Seit November ist Staab für die erste Frauen-Nationalmannschaft des Königreichs verantwortlich. Die Atmosphäre in den Stadien sieht sie sogar auf dem gleichen Niveau wie in Deutschland. "Jüngst war ich bei einem Spiel der Männer-Nationalmannschaft: Da herrschte eine Stimmung wie beim BVB oder auf Schalke", berichtete die Pionierin, die bereits die Nationalteams aus Bahrain und Katar trainierte.

"Ich hatte in den Flüchtlingscamps auch viel mit Mädchen zu tun, die traumatisiert von Kriegen waren, die vergewaltigt oder von den eigenen Eltern für Lebensmittel verkauft wurden ? meine Mission war es, sie das für einen Moment durch den Fußball vergessen zu lassen", erklärte die Fußballlehrerin.

Es sei "schön zu sehen, wie der Fußball Mädchen und Frauen motiviert und animiert, gegen Diskriminierung anzukämpfen", betonte Staab. Bereits im Februar soll die erste Partie der neu zusammengestellten Auswahl ausgetragen werden. "Das wird ein historischer Moment für Saudi-Arabien", kündigte Staab an.