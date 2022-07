München - Vor einem Jahr wechselte Lionel Messi vom FC Barcelona zu Paris Saint-Germain und unterschrieb einen Zweijahresvertrag. Wie die "Marca" berichtet, möchte PSG das Arbeitspapier des Argentiniers nun um ein weiteres Jahr bis 2024 verlängern.

Der Klub habe dem Argentinier und seinen Beratern den Plan bereits mitgeteilt. Die "Marca" beruft sich hierbei auf französische Quellen. Ein konkretes Angebot liegt dem Bericht zufolge allerdings noch nicht vor.

Keine Eile bei Lionel Messi

Für Messi soll eine schnelle Einigung allerdings keine Eile haben. Wie die argentinische Sportzeitung "Ole" erfahren haben will, hat für den Vizeweltmeister von 2014 zunächst die anstehende WM in Katar die oberste Priorität. Erst danach soll sich der 35-Jährige weitere Gedanken um seine Zukunft machen wollen.

In seiner Premierensaison in der französischen Hauptstadt erzielte Messi in 34 Pflichtspielen elf Tore und bereitete weitere 15 vor.

