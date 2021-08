München – Bei Paris St. Germain hängt der Haussegen schief: Kylian Mbappe will seinen 2022 auslaufenden Vertrag partout nicht verlängern.

Stattdessen ist der Superstar offenbar gewillt, im kommenden Sommer ablösefrei zu Real Madrid zu wechseln. Berichten zufolge winkt dem 22-Jährigen bei den Spaniern ein Handgeld in Höhe von 40 Millionen Euro.

Keine Geduld mehr mit Kylian Mbappe

Zwar ist es nicht so, dass Scheich-Klub PSG beim neuen Vertragsangebot knausern würde, doch die Geduld der Verantwortlichen ist offenbar genug strapaziert worden.

Wie die spanische Zeitung "Mundo Deportivo" berichtet, soll Klubboss Nasser Al-Khelaifi eine ebenso ungewöhnliche wie krasse Maßnahme in Erwägung ziehen: Angeblich muss Trainer Mauricio Pochettino auf Mbappe verzichten, damit der zur Not die ganze Saison als Dauerreservist auf der Tribüne schmort. Es sei denn, er entschließt sich doch dazu, das neue Arbeitspapier in Paris zu unterschreiben.

Erpressung! Klar, na und?

Zu PSG und dem bisweilen seltsamen Transfergebaren des Klubs würde der Move durchaus passen.

Denn in der französischen Hauptstadt gab es so etwas schon mal: Mittelfeldmann Adrien Rabiot verkündete Ende 2018 Wechselabsichten zu Juventus Turin. Die Folge: Rabiot bestritt ab Dezember kein Spiel mehr für PSG. Zu Juve wechselte er im folgenden Sommer dann aber trotzdem.

