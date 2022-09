Paris - Der ältere Bruder von Fußball-Star Paul Pogba kommt zusammen mit seinen vier mutmaßlichen Komplizen in Untersuchungshaft.

Gleichzeitig leitete der Richter ein Ermittlungsverfahren gegen Mathias Pogba ein, wie aus Justizkreisen bekannt wurde.

Kürzlich hatte der 32-Jährige die Initiative zu einem Drohvideo gegen seinen Bruder zugegeben.

Der einst selbst als Profifußballer aktive Mathias war in Frankreich in der vergangenen Woche in Gewahrsam genommen worden.

Paul Pogba: Millionensumme von Erpressern gefordert

Ihm wird demnach vorgeworfen, seinen berühmten Bruder Paul gemeinsam mit vier weiteren Personen erpresst zu haben. Dabei soll es um eine Millionensumme gehen.

Nachdem sich Paul Pogbas Bruder einige Tage in Polizeigewahrsam befand, hat ihm ein Untersuchungsrichter nun eine U-Haft angeordnet. Der Anwalt des 32-Jährigen kündigte daraufhin im Sender "BFMTV" an, die Entscheidung anzufechten. Denn sein Mandant habe "keine Straftat begangen."

Vier weitere Personen, die mit dem Fall in Verbindung gebracht werden und im Verdacht stehen, Mathias Komplizen zu sein, müssen ebenfalls eine Untersuchungshaft antreten.

Paul Pogba: Bruder gesteht erste Taten

Nachdem Mathias Pogba in der vergangenen Woche von der Polizei in Gewahrsam genommen wurde, sickerte aus Justizkreisen durch, dass der 32-Jährige offenbar gestanden habe, das Erpressungsvideo aus Eigeninitiative gedreht zu haben.

Sein Polizeigewahrsam endete zwar am vergangenen Samstag, jedoch musste sich der Franzose einer Anhörung vor einem Untersuchungsrichter unterziehen.

Auch Pogbas mutmaßliche Komplizen werden weiterhin festgehalten.

Paul Pogba: Bruder kündigte "große Enthüllungen" an

Vorausgegangen war den Ermittlungen der französischen Behörden ein Video vom 27. August.

Darin hatte Mathias Pogba "große Enthüllungen" über seinen Weltmeister-Bruder angekündigt.

In der Folge sollen laut der Nachrichtenagentur "AFP" große Geldsummen von Paul Pogba gefordert worden sein, falls der die Verbreitung von angeblich kompromittierenden Videos verhindern wolle.

