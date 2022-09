Paris - Paul Pogba bekommt nach den Erpressungsvorwürfen durch eine organisierte Bande, der auch sein Bruder angehörte, Polizeischutz.

Dies berichtet die französische Zeitung "Le Parisien".

Pogbas älterer Bruder Mathias sitzt derweil seit dem späten Samstag zusammen mit seinen vier mutmaßlichen Komplizen in Untersuchungshaft.

Gleichzeitig leitete der zuständige Richter ein Ermittlungsverfahren gegen den 32-Jährigen ein, wie aus Justizkreisen bekannt wurde.

Kürzlich hatte Mathias Pogba die Initiative zu einem Drohvideo gegen seinen Bruder zugegeben.

Der einst selbst als Profifußballer aktive Mathias war daher in Frankreich in der vergangenen Woche in Gewahrsam genommen worden.

Paul Pogba: Millionensumme von Erpressern gefordert

Ihm wird demnach vorgeworfen, seinen berühmten Bruder Paul gemeinsam mit vier weiteren Personen erpresst zu haben. Dabei soll es um eine Millionensumme gehen.

Dem Bericht der "Le Parisien" zufolge habe Paul Pogba angegeben, dass ihm eine Kreditkarte sowie 300.000 Euro geklaut wurden. Außerdem sei er in eine Wohnung gebracht worden, in der man ihn beschuldigt hätte, seine Freunde finanziell nicht ausreichend genug unterstützt zu haben.

Paul Pogba: Bruder kündigte "große Enthüllungen" an

Vorausgegangen war den Ermittlungen ein Video vom 27. August.

Darin hatte Mathias Pogba "große Enthüllungen" über seinen Weltmeister-Bruder angekündigt.

In der Folge sollen laut der Nachrichtenagentur "AFP" große Geldsummen von Paul Pogba gefordert worden sein, falls der die Verbreitung von angeblich kompromittierenden Videos verhindern wolle.

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.