São Paulo- Die brasilianische Fußball-Ikone Pele hat nach zweiwöchigem Aufenthalt die Klinik in Sao Paulo verlassen. Dies teilte das Albert Einstein Hospital am Donnerstag mit, der 81 Jahre alte Pele sei in einem "stabilen Zustand", sein Dickdarmtumor werde weiter behandelt.

"Wie versprochen werde ich Weihnachten bei meiner Familie verbringen", schrieb Pele bei Instagram unter ein Foto, auf dem er lächelnd in die Kamera schaut: "Ich komme zurück nach Hause. Vielen Dank für all die lieben Nachrichten."

Der Tumor war Anfang September entfernt worden. Aufgrund von Atemproblemen musste er danach kurzzeitig wieder auf die Intensivstation verlegt werden, konnte das Krankenhaus Ende September jedoch verlassen, die Chemotherapie setzte er zu Hause fort. Am 9. Dezember musste er abermals in die Klinik.

Du willst die wichtigsten Sport-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.