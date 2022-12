Sao Paulo/München - Die Fußballwelt bangt um Pele. Die brasilianische Kicker-Legende soll laut einheimischen Medienberichten nicht mehr auf die Chemotherapie ansprechen.

So soll die Krebsbehandlung im Hospital Israelita Albert Einstein in Sao Paulo ausgesetzt worden sein. Laut der brasilianischen Zeitung "Folha de S. Paulo" erhalte der 82-Jährige nur noch palliative Pflege, etwa Medikamente gegen die Schmerzen und die Kurzatmigkeit.

Die Palliativmedizin kommt bei Menschen mit fortgeschrittener Erkrankung und begrenzter Lebenserwartung zur Anwendung.

Pele seit Dienstag im Krankenhaus

Pele war am Dienstag in das Krankenhaus eingeliefert worden. Seine Tochter Kely Nascimento hatte daraufhin via Instagram mitgeteilt, dass kein Notfall bestehe und lediglich die Dosierung seiner Medikamente neu reguliert werde.

Die Klinik hatte bekanntgegeben, dass Peles Chemotherapie neu bewertet werden solle. "Nach der Untersuchung ist er auf ein normales Zimmer gebracht worden, ohne dass eine Intensivpflege erforderlich war", hieß es. Pele habe "die volle Kontrolle über seine Vitalfunktionen".

Pele mit Schwellungen am Körper und Herzproblemen?

Der Sportsender "ESPN Brazil" hatte dagegen berichtet, der ehemalige Weltstar leide unter Schwellungen am ganzen Körper sowie Herzproblemen. Demnach hätte die Chemotherapie beim dreimaligen Weltmeister nicht angeschlagen, nachdem er im vergangenen Jahr erfolgreich einen Tumor im Dickdarm entfernt bekommen hatte.

Außerdem hätte Pele Probleme, aus eigener Kraft zu essen und sei mit geistiger Verwirrung ins Krankenhaus gekommen.

Klinik sprach von stabilem Zustand bei Pele

Am Freitag hatte das Krankenhaus mitgeteilt, eine während des Aufenthalts entwickelte Atemwegsinfektion werde "mit Antibiotika behandelt". Pele sei "stabil und sein Gesundheitszustand verbessert sich", hieß es weiter.

Er werde in einem Standardzimmer bleiben und nicht auf die Intensivstation verlegt. Das Idol müsse auch die nächsten Tage im Krankenhaus verbringen.

Pele meldete sich bei Instagram zu Wort

Noch am Donnerstag hatte sich Pele bei Instagram für die zahlreiche Unterstützung bedankt. Er postete in dem Sozialen Netzwerk ein Bild aus dem WM-Gastgeberland Katar, auf dem sein Gesicht auf ein Gebäude projiziert wurde und die Botschaft "Gute Besserung" zu lesen war. "Vielen Dank an Katar für diese Ehrung und an alle, die mir gute Nachrichten schicken", schrieb Pele.

Zuvor hatte er bereits gepostet, dass er der brasilianischen Nationalmannschaft bei der Winter-WM in Katar zutraue, "den Pokal nach Hause zu bringen".