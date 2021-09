Köln (SID) - Brasiliens Fußball-Idol Pele steht knapp einen Monat nach seiner Tumor-Operation offenbar vor der Entlassung aus dem Krankenhaus. Das teilte die Tochter des 80-Jährigen am Mittwoch via Instagram mit. Pele sei nun "stärker" und werde "das Krankenhaus verlassen, um seine Erholung und Behandlung zu Hause fortsetzen". Wann genau dies geplant ist, teilte Kely Nascimento nicht mit. Vom Albert Einstein Hospital in Sao Paulo gab es zunächst keine Bestätigung.

"Bye bye, Brasilien", schrieb Nascimento, die in den USA lebt: "Ich habe die Genesung meines Vaters sehr gerne über Social Media begleitet." Pele war Anfang September ein Tumor im Dickdarm entfernt worden. Aufgrund von Atemproblemen musste er danach kurzzeitig wieder auf die Intensivstation verlegt werden.