München – Irres Elfmetertor in der Major League Soccer! Im Spiel des 32. Spieltags zwischen dem Austin FC und Houston Dynamo gingen die Hausherren in der 7. Minute durch das wohl verrückteste Elfmetertor des Jahres in Führung.

Austins Cecilio Dominguez trat in der 7. Minute zum Strafstoß an und visierte die linke untere Torecke an. Der Ball prallte allerdings an den linken Innenpfosten. Von dort sprang er die Torlinie entlang an den rechten Innenpfosten – und aus dem Tor hinaus. Doch glücklicherweise für Austin kniete dort noch Houston-Keeper Marko Maric. Der bekam den Abpraller in die Leistengegend und der Ball kullerte tatsächlich ins Tor.

Der Treffer war also ein Eigentor des Keepers, der 2017 noch für Hannover 96 II in der Regionalliga Nord zwischen den Pfosten stand.

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.