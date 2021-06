München - In der abgelaufenen Saison hat Lukas Podolski bei Antalyaspor in 31 Einsätzen vier Tore erzielt und zwei Vorlagen geliefert. Nun läuft sein Vertrag beim 16. der türkischen Süper Lig aus und Podolski wird den Verein verlassen.

An ein Karriereende denkt Podolski wohl aber noch nicht. Laut des Kölner "Express" könnte der Weg des 36-Jährigen nun nach Mexiko führen. Dort zeige der Queretaro FC wohl Interesse an "Poldi" und bietet ihm einen Zweijahresvertrag an. Südamerika wäre damit bereits der dritte Kontinent, auf dem der Angreifer in seiner Karriere aktiv ist.

Köln wünscht sich Rückkehr von "Prinz Poldi"

Beim "Effzeh" bastelt man derweil schon an der Rückkehr von Podolski. Dies machte Vizepräsident Eckard Sauren beim virtuellen Mitglieder-Stammtisch noch einmal deutlich: "Ja, wir planen ganz klar mit ihm. Er ist ein Weltstar, der durch und durch FC ist und das Herz am richtigen Fleck hat. Natürlich wollen wir das für unseren Verein nutzen."

Laut Sauren sollen bereits auch schon Gespräche zwischen Vereinsboss Alexander Wehrle und Podolski geführt worden sein. Man habe mit ihm über konkrete Projekte gesprochen, die möglichst zeitnah umgesetzt werden sollen, erklärte Sauren.

Podolski selbst hatte diese Gespräche zuletzt jedoch dementiert. Er könne sich zwar durchaus eine Rückkehr in die Heimat vorstellen, knüpfe dies aber an Bedingungen: "Der FC ist mein Verein, Köln ist meine Stadt. Wenn es sich ergibt, mit den richtigen Leuten zusammenzuarbeiten, kann ich mir schon vorstellen, stärker eingebunden zu sein."

Im Kölner Vorstand sei man sich dennoch sicher, das man eines Tages zusammenfinden wird.

