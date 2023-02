Das Finale um den Carabao Cup zwischen Manchester United und Newcastle United wird schon vor dem Anpfiff in die Geschichtsbücher eingehen.

Es ist das erste Endspiel im englischen Klub-Fußball, bei dem wieder Stehplätze erlaubt sind. Das hat es seit fast 34 Jahren nicht mehr gegeben.

Infolge der Katastrophe von Hillsborough mit 97 Toten im Frühjahr 1989 wurden in allen englischen Stadien die Stehplatztribünen in Sitzplatzbereiche umgebaut, Stehplätze waren ab 1994 gesetzlich verboten. In den Arenen durfte man fortan nur noch sitzen. Im Wembleystadion gab es bereits 1990 nur noch Sitzplätze.

Beim Finale um den Carabo Cup am 26. Februar im Londoner Wembleystadion werden pro Verein exakt 867 Stehplatztickets vergeben. Die neuen Stehplatzbereiche im englischen Nationalstadion befinden sich jeweils direkt hinter den Toren.

Die englischen Profiligen und deren Klubs haben zu Beginn der aktuellen Spielzeit unter bestimmten Bedingungen wieder das Stehen in dafür ausgewiesenen Zonen erlaubt.

Stehplätze auch im FA-Cup-Finale

Zu den Vereinen, in deren Stadien wieder eine begrenzte Anzahl von Stehplätzen gestattet ist, gehören Cardiff City, den Queens Park Rangers, Chelsea oder Manchester City.

Das Finale im Carabao Cup ist nun bislang das wichtigste Event, bei dem Stehplätze wieder erlaubt sind.

Wie der Mirror berichtet, steigen damit die Chancen, dass auch für die beiden Halbfinals und das Endspiel des FA-Cups im Wembleystadion die Stehplatzbereiche erlaubt werden.