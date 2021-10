Köln (SID) - Die portugiesische Fußball-Nationalmannschaft hat einen Coronafall zu beklagen: Wie der Nationalverband FPF am Donnerstag mitteilte, fiel ein Schnelltest bei Angreifer Francisco Trincao vom englischen Premier-League-Klub Wolverhampton Wanderers positiv aus.

Der positive Befund wurde durch einen anschließenden PCR-Test bestätigt. Trincao nahm bereits am Mittwoch nicht mehr am Training teil. Damit verpasst er ebenso wie der Dortmunder Linksverteidiger Raphael Guerreiro, der aufgrund einer nicht näher benannten Blessur abgereist ist, die anstehenden Spiele gegen Katar am Samstag und am 12. Oktober gegen Luxemburg.

Für Trincao wurde dessen Teamkollege Nelson Semedo nachnominiert.