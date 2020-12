Köln - Mit den deutschen Nationalspielern Kai Havertz und Timo Werner in der Startelf hat der FC Chelsea den zumindest vorübergehenden Sprung an die Tabellenspitze der Premier League verpasst. Die Blues verloren am Samstagabend vor 2000 Zuschauern 0:1 (0:1) beim FC Everton und bleiben nach der zweiten Saisonpleite mit 22 Punkten hinter Tottenham Hotspur und dem FC Liverpool (beide 24). Tottenham (bei Crystal Palace) und Liverpool (bei Fulham) spielen erst am Sonntag.

Vier Tage nach dem Aus in der Champions League hatte zuvor Rekordmeister Manchester United ein Erfolgserlebnis im Derby verpasst. Gegen Vizemeister City mussten sich die Red Devils im 151. Ligaduell im heimischen Old Trafford mit einem 0:0 zufrieden geben.

Ex-Hoffenheimer Sigurdsson trifft gegen Chelsea

Für Everton war der frühere Hoffenheimer Bundesliga-Profi Gylfi Sigurdsson per Elfmeter (22.) gegen Chelsea erfolgreich, das zuletzt am 20. September gegen den FC Liverpool (0:2) in der Liga verloren hatte.

ManUnited bleibt nach zuvor vier Siegen in Folge in der Premier League nach dem Remis zwar einen Punkt vor dem Stadtrivalen, verpasste aber den Sprung auf einen Europacupplatz. In einem von der Taktik geprägten Spiel mieden beide Teams das letzte Risiko.

Am vergangenen Dienstag hatte United beim Bundesligisten RB Leipzig 2:3 verloren und war damit in die Europa League abgestiegen. City war dagegen als Gruppensieger souverän ins Achtelfinale eingezogen. Das Team des früheren Bayern-Trainers Pep Guardiola ist seit sechs Pflichtspielen ungeschlagen, hinkt aber in der Meisterschaft ebenfalls den eigenen Ansprüchen deutlich hinterher.

