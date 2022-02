London - Die Rückkehr von Christian Eriksen in den Profi-Fußball trotz seines Herzstillstands bei der EURO im vergangenen Jahr hat in der englischen Premier League den 27. Spieltag überstrahlt. Über acht Monate nach seinem Zusammenbruch feierte der dänische Nationalspieler bei der 0:2 (0:2)-Heimniederlage seines neuen Klubs FC Brentford gegen Newcastle United das herbeigesehnte Pflichtspiel-Comeback auf Topniveau.

Als der 30-Jährige sieben Minuten nach der Pause begleitet von viel Applaus ins Spiel kam, war die Entscheidung zugunsten der Gäste allerdings schon gefallen.

Manchester United lässt gegen FC Watford Federn

Unterdessen muss der deutsche Teammanager Ralf Rangnick mit Rekordmeister Manchester United weiter um den vierten Champions-League-Platz bangen. Die Red Devils kamen nur drei Tage nach ihrem glücklichen 1:1 im Champions-League-Achtelfinale bei Atletico Madrid nicht über eine Nullnummer gegen Abstiegskandidat FC Watford hinaus.

Rangnicks Team vergrößerte seinen Vorsprung auf den Rivalen FC Arsenal durch das Remis zwar auf zwei Punkte, hat aber schon drei Spiele mehr als die Gunners absolviert.

Manchester City siegt dank Foden

An der Spitze gelang Meister Manchester City am Samstagabend beim FC Everton der nächste Schritt in Richtung erfolgreiche Titelverteidigung - beim 1:0 (0:0) traf Phil Foden (82.).

Der FC Liverpool mit Jürgen Klopp auf der Bank und Champions-League-Sieger FC Chelsea unter der Regie von Thomas Tuchel können am Wochenende nicht nachziehen: Beide Jäger der Citizens treffen am Sonntag im Ligapokal-Finale aufeinander.

Erinnerungen an EM-Drama um Eriksen

Eriksen war zu Beginn der EM 2021 während des Vorrundenspiels der dänischen Nationalmannschaft im heimischen Kopenhagen gegen Finnland wegen eines Herzstillstands zusammengebrochen.

Noch auf dem Platz begannen die Ärzte mit dem Kampf um Eriksens Leben, ehe die Mediziner nach einer Stunde Entwarnung geben konnten. Tags darauf setzten die Ärzte dem Profi einen Herzschrittmacher ein.

Eriksen tastete sich über Testspiele wieder an Topniveau heran

Seinen Wunsch nach einer Fortsetzung seiner Karriere beim italienischen Meister Inter Mailand konnte sich Eriksen allerdings nicht erfüllen. Die Regeln auf dem Apennin verbieten den Profi-Vereinen aus Gründen des Gesundheitsschutzes den Einsatz von Spielern mit eingesetztem Defibrillator.

Brentford hatte den erfahrenen Mittelfeldspieler behutsam aufgebaut und für seinen ersten Pflichtspieleinsatz für seinen neuen Klub vorbereitet. In mehreren Testspielen konnte sich Eriksen an das Topniveau wieder herantasten. Der 109-malige Nationalspieler will sich in Brentford noch für einen Platz in Dänemarks Kader für die WM-Endrunde in Katar empfehlen.

